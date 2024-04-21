Динамо вдома зіграє з Поліссям, Дніпро-1 завітає до Вереса: розклад матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 21 квітня, будуть зіграні три матчі 21 туру Української Прем'єр-ліги.

Зокрема, київське Динамо вдома зіграє проти житомирського Полісся, а Дніпро-1 завітає у гості до рівненського Вереса.

Розклад матчів 25 туру УПЛ на 21 квітня

13:00 Верес — Дніпро-1

15:30 Олександрія — ЛНЗ

18:00 Динамо — Полісся

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на каналі УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, напередодні Кривбас вирвав перемогу над Чорноморцем, а Колос переміг Ворсклу і перервав 6-матчеву безвиграшну серію.