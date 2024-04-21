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Динамо вдома зіграє з Поліссям, Дніпро-1 завітає до Вереса: розклад матчів УПЛ

Сьогодні 08:05 105 0
Динамо вдома зіграє з Поліссям, Дніпро-1 завітає до Вереса: розклад матчів УПЛ
#Верес, #ЛНЗ, #Олександрія, #Полісся, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 21 квітня, будуть зіграні три матчі 21 туру Української Прем'єр-ліги. 

Зокрема, київське Динамо вдома зіграє проти житомирського Полісся, а Дніпро-1 завітає у гості до рівненського Вереса.

Розклад матчів 25 туру УПЛ на 21 квітня

  • 13:00 Верес — Дніпро-1
  • 15:30 Олександрія — ЛНЗ
  • 18:00 Динамо — Полісся

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на каналі УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, напередодні Кривбас вирвав перемогу над Чорноморцем, а Колос переміг Ворсклу і перервав 6-матчеву безвиграшну серію.

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