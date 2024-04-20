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Ворскла поступилася Колосу у 25 турі УПЛ

Гості перемогу здобули задля збереження тренера
Сьогодні 20:13 187 0
Ворскла поступилася Колосу у 25 турі УПЛ
#Ворскла, #Колос

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла вдома програла ковалівському Колосу у 25 турі Української Прем’єр-ліги. Матч завершився з рахунком 0:2.

На 53 хвилині нападник гостей Денис Безбородько у контратаці ударом з 17 метрів зненацька застав воротаря суперника Павла Ісенка. А за три хвилини до завершення основного часу зустрічі Владислав Велетень подвоїв рахунок. Ця перемога принесла чимало позитивних емоцій наставнику ковалівців Ярославу Вишняку, якого в разі негативного результату в Полтаві могли звільнити

Після зіграного матчу Ворскла залишилася на 7 місці у турнірній таблиці. Колос перервав серію безвиграшних матчів (тривала із 25 лютого) і піднявся на 10 сходинку, випередивши Зорю.

У 26 турі УПЛ, 28 квітня, Колос прийме Олександрію. Наступного дня Ворскла завітає в гості до житомирського Полісся. 

Чемпіонат України - УПЛ
25 тур, 20 квітня

Ворскла - Колос 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Безбородько, 0:2 - 87 Велетень

Ворскла: Ісенко, Пердута (к), Павлюк, Ковталюк, Якубу (Корнієнко 68), Нестеренко (Глущенко 68), Мякушко, Челядін, Хрипчук, Кане, Сіссоко.

Колос: Фесюн, Ємець, Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Мілько (к), Демченко, Оріховський (Велетень 82), Топалов (Дорош 90+3), Ільїн, Безбородько (Салабай 75).

Попередження: Мілько 8, Челядін 56, Чорноморець 57, Ємець 59.

Раніше Кривбас вирвав перемогу над Чорноморцем, Шахтар переміг луганську Зорю в перенесеному матчі 10 туру, а Динамо дограло перерваний поєдинок 16 туру проти Миная, в якому здобуло впевнену перемогу.

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