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06.04.2024 10:01 1287

Зоря - Шахтар 1:3: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 18:10 73 0
Зоря - Шахтар 1:3: огляд матчу УПЛ
#Зоря, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря поступилася донецькому Шахтарю у перенесеній грі 10 туру Української Прем’єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 3:1.

 Шахтар зберігає перше місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи 55 очок. Зоря залишилася на 10 сходинці.  

Наступним матчем в УПЛ буде знову протистояння цих команд - гра відбудеться 22 квітня.

Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 18 квітня

Зоря - Шахтар 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Сікан, 1:1 - 73 Кирюханцев, 1:2 - 87 Бондаренко, 1:3 - 90+1 Невертон

Зоря: Сапутін, Джордан, Батагов, Вантух, Бутко, Башич, Яцик, Антюх (Ндур, 89), Горбач (Дришлюк, 52), Кирюханцев (Бугай, 88), Герреро.

Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля, Бондаренко, Судаков, Криськів, Швед (Невертон, 86), Кевін (Егіналдо, 86), Сікан

Попередження: Джордан (23), Герреро (23), Батагов (25), Бутко (55)

Вилучення: Джордан (56)

Турнірна таблиця

Напередодні Олександрія та Оболонь розписали бойову нічию, також Динамо впевнено обіграло Минай.

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