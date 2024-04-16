Співаковський: Доля Вишняка вирішиться у матчі проти Ворскли

Президент Колоса Андрій Засуха планує звільнити головного тренера команди Ярослава Вишняка у разі невдалого матчу 25 туру Української Прем'єр-ліги проти Ворскли.

Про це повідомляє Михайло Співаковський.

"Наскільки я знаю, після матчу проти Металіста 1925 відбулася чергова розмова між президентом та головним тренером. З того, що я чув, шанс для Вишняка був обмежений двома матчами. Один з яких Колос вже програв Поліссю.

Залишається матч наступного туру, який Колос проводить на виїзді проти Ворскли. Не найлегший матч, скажемо прямо", — сказав журналіст.