Джерело - Чемпіон.
У матчі ігрового дня другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі Гірник-Спорт не втримав перемогу в матчі з Поділлям (1:1).
Чемпіонат України - Перша ліга
5 тур, 20 квітня
Група "Вибування"
Гірник-Спорт — Поділля 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 — 7' Посєвкін, 1:1 — 90' Чібуезе (автогол)
Нагадаємо, у минулому турі Інгулець здобув важливу перемогу над Карпатами, а Прикарпаття виграло у СК Полтава.
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця