Джерело - Чемпіон.

У матчі ігрового дня другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі Гірник-Спорт не втримав перемогу в матчі з Поділлям (1:1).

Чемпіонат України - Перша ліга

5 тур, 20 квітня

Група "Вибування"

Гірник-Спорт — Поділля 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 — 7' Посєвкін, 1:1 — 90' Чібуезе (автогол)

Нагадаємо, у минулому турі Інгулець здобув важливу перемогу над Карпатами, а Прикарпаття виграло у СК Полтава.

Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця