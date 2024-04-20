Озіл: Увага до Ель-Классіко йде на спад – і це прикро

Джерело - Мarca.

Колишній німецький футболіст турецького походження Месут Озіл, який грав за мадридський Реал, вважає, що увага всього світу до іспанського дербі йде на спад через втрату потенціала каталонською Барселоною.

Про це він розповів іспанському виданню Мarca.

"Мені здається, що зараз увага всього світу зосереджена на таких матчах, як Ліверпуль – Манчестер Сіті, або інших гучних матчах АПЛ. Увага до Ель-Классіко йде на спад – і це прикро. В цьому не має провини Реала, оскільки вони, безперечно, є однією з найкращих команд у світі. Проблема у Барселоні, яка втрачає свій потенціал", заявиви Месут.

Нагадаємо, рік тому 35-річний турок оголосив про завершення кар’єри, після чого стало відомо, що він планує розпочати політичну діяльність.

Раніше ми писали, що Месут Озіл назвав власний улюблений італійський клуб.