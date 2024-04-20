Озіл: Увага до Ель-Классіко йде на спад – і це прикро

Головне
Перемоги Костюк і Калініної — неймовірні емоції для українських уболівальників
Сьогодні 12:44 330
Хейні — Гарсія: усе про чемпіонський бій у першій напівсередній вазі за версією WBC
Сьогодні 14:16 646
Бостон Михайлюка зіграє з минулорічним фіналістом, кривдники Сакраменто Леня протистоятимуть Оклахомі: відомі всі пари першого раунду плей-оф НБА
Сьогодні 12:07 894
Ферстаппен виграв історичну кваліфікацію для Ред Булла на Гран-прі Китаю
Сьогодні 11:59 3033
Костюк зіграє проти восьмої ракетки світу в 1/2 фіналу Штутгарта
Сьогодні 09:25 457
Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Китаю
Сьогодні 08:09 3658
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк — Вондроушова
Сьогодні 04:00 676
Сміх крізь сльози: Костюк в емоційному матчі здолала Ґофф у чвертьфіналі Штутгарта
Вчора 23:41 13915 6
Калініна у двох партіях розібралася з 16-річною росіянкою і пройшла в півфінал турніру в Руані
Вчора 22:16 8409 2
Київ-Баскет у фантастичному матчі з двома овертаймами переміг Черкаських Мавп у першому поєдинку за бронзу Суперліги
Вчора 20:50 305
Прямі трансляції
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 11:11 390
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 11:05 365
Діназ - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Діназ - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 10:53 502
Металург - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 10:21 436
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Сьогодні 02:31 321
Кудрівка-Нива - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Кудрівка-Нива - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 05:30 252
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
18.04.2024 20:14 272
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
13.04.2024 18:16 2326
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 14:28 849
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
13.04.2024 13:54 828

Озіл: Увага до Ель-Классіко йде на спад – і це прикро

Сьогодні 14:14 64 0
Озіл: Увага до Ель-Классіко йде на спад – і це прикро
#Барселона, #Озіл, #Реал Мадрид

Джерело - Мarca.

Колишній німецький футболіст турецького походження Месут Озіл, який грав за мадридський Реал, вважає, що увага всього світу до іспанського дербі йде на спад через втрату потенціала каталонською Барселоною.

Про це він розповів іспанському виданню Мarca.

"Мені здається, що зараз увага всього світу зосереджена на таких матчах, як Ліверпуль – Манчестер Сіті, або інших гучних матчах АПЛ.

Увага до Ель-Классіко йде на спад – і це прикро. 

В цьому не має провини Реала, оскільки вони, безперечно, є однією з найкращих команд у світі. Проблема у Барселоні, яка втрачає свій потенціал", заявиви Месут.

Нагадаємо,  рік тому 35-річний турок оголосив про завершення кар’єри, після чого стало відомо, що він планує розпочати політичну діяльність

Раніше ми писали, що Месут Озіл назвав власний улюблений італійський клуб.

Коментарі ()
Популярне зараз
Покійного редактора журналу "Футбол" викликали в ТЦК Покійного редактора журналу "Футбол" викликали в ТЦК 17346 4
Маркевич знищив гравців Карпат після поразки від Інгульця Маркевич знищив гравців Карпат після поразки від Інгульця 1128
Ферстаппен виграв історичну кваліфікацію для Ред Булла на Гран-прі Китаю Ферстаппен виграв історичну кваліфікацію для Ред Булла на Гран-прі Китаю 3033
Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Китаю Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Китаю 3658
Сміх крізь сльози: Костюк в емоційному матчі здолала Ґофф у чвертьфіналі Штутгарта Сміх крізь сльози: Костюк в емоційному матчі здолала Ґофф у чвертьфіналі Штутгарта 13915 6
Калініна у двох партіях розібралася з 16-річною росіянкою і пройшла в півфінал турніру в Руані Калініна у двох партіях розібралася з 16-річною росіянкою і пройшла в півфінал турніру в Руані 8409 2
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52439
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36846
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138478 2
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26232
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 82180
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35516 2