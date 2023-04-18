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Ексгравець Реала розпочне політичну кар'єру

Месут балотуватиметься до парламенту своєї історичної Батьківщини.
Сьогодні 15:55 530 0
Ексгравець Реала розпочне політичну кар'єру
Фото - gettyimages
#Месут Езіл

Джерело - isport.ua.

Німецький півзахисник турецького походження Месут Езіл, який завершив кар'єру гравця, має намір почати кар'єру політика.

Про це повідомляє Turkiyenewspaper.

Ексхавбек Реала й Арсеналу отримав статус кандидата від політичної сили "Партія справедливості та розвитку", яку очолює чинний лідер країни Реджеп Таїп Ердоган.

Варто сказати, що Озіл і Ердоган вже давно перебувають у досить близьких взаєминах. Так, наприклад, президент Туреччини був свідком на весіллі колишнього футболіста 2019 року.

Раніше Езіл оголосив про завершення кар'єри.

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