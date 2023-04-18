Ексгравець Реала розпочне політичну кар'єру

Джерело - isport.ua.
Німецький півзахисник турецького походження Месут Езіл, який завершив кар'єру гравця, має намір почати кар'єру політика.
Про це повідомляє Turkiyenewspaper.
Ексхавбек Реала й Арсеналу отримав статус кандидата від політичної сили "Партія справедливості та розвитку", яку очолює чинний лідер країни Реджеп Таїп Ердоган.
Варто сказати, що Озіл і Ердоган вже давно перебувають у досить близьких взаєминах. Так, наприклад, президент Туреччини був свідком на весіллі колишнього футболіста 2019 року.
Раніше Езіл оголосив про завершення кар'єри.
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