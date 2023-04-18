Ексгравець Реала розпочне політичну кар'єру

Месут балотуватиметься до парламенту своєї історичної Батьківщини.

Німецький півзахисник турецького походження Месут Езіл, який завершив кар'єру гравця, має намір почати кар'єру політика.

Про це повідомляє Turkiyenewspaper.

Ексхавбек Реала й Арсеналу отримав статус кандидата від політичної сили "Партія справедливості та розвитку", яку очолює чинний лідер країни Реджеп Таїп Ердоган.

Варто сказати, що Озіл і Ердоган вже давно перебувають у досить близьких взаєминах. Так, наприклад, президент Туреччини був свідком на весіллі колишнього футболіста 2019 року.

Раніше Езіл оголосив про завершення кар'єри.

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