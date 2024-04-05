Моя італійська любов: Озіл назвав клуб, якого не вистачило його кар’єрі

Джерело - Чемпіон.

Колишній турецький футболіст Месут Озіл шкодує, що не зміг зіграти за Ювентус.

Експівзахисник Арсенала та Реала написав про це у своєму Instagram.

«Пишаюся своєю кар’єрою та всіма прекрасними клубами, за які мені пощастило пограти. Не вистачило лише моєї італійської любові — Ювентуса», — написав Озіл.

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Окрім Арсенала та Реала, Озіл також пограв за Шальке, Вердер та Фенербахче. Рік тому 35-річний турок оголосив про завершення кар’єри, після чого стало відомо, що він планує розпочати політичну діяльність.