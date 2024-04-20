Талант Динамо отримав прізвисько на фоні чуток про майбутній трансфер

Джерело - Пресслужба Динамо.

Нападник юнацької збірної України з футболу та київського Динамо Матвій Пономаренко вважає, що для потрапляння до команди U-19 потрібно викладатися на тренуваннях, а також назвав власне прізвисько в клубі на фоні слухів про перехід до європейської команди.

Про це він розповів пресслужбі столичного клубу.

"Треба набрати свою максимальну форму, проявляти себе на кожному тренуванні, а коли тренер дає шанс вийти на поле у матчі – проявляти себе в іграх. Поки у мене є можливість грати за команду U-19 по віку, там я набираю ігровий досвід. Головне – працювати, і тоді все буде. Люди на вулиці поки не впізнають. Реагую нормально. Я навіть не читаю такі новини, мені хлопці передали ці чутки, жартують щодо Севільї. Я це пропускаю крізь вуха. У мене є свої цілі, до яких я йду. Вірю, що все буде... Дехто з хлопців трохи "травить". Ярмоленко, Буяльський і Караваєв називають "Севілья", — повідомив молодий талант.

У поточному сезоні гравець встиг дебютувати за дорослу команду киян, але провів на полі всього 2 хвилини. А в молодіжному чемпіонаті у нападника 19 голів за 12 матчів.

Також ми писали, що Матвієм цікавиться дортмундська Боруссія, та відразу два клуби АПЛ.