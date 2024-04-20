Ніцца розгромила Лор'ян у 30 турі Ліги 1

Ніцца розібралася з Лор'яном у 30 турі чемпіонату Франції

Ніцца вдома обіграла Лор'ян у 30 турі французької Ліги 1 з футболу сезону-2023/24

Матч завершився з рахунком 3:0.

Наразі Ніцца у турнірній таблиці чемпіонату йде на п'ятій сходинці з 47 очками в активі, а Лор'ян займає 17 місце (26 балів).

Чемпіонат Франції з футболу – Ліга 1

30 тур, 19 квітня

Ніцца – Лор'ян 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Сансон, 2:0 - 53 Бога, 3:0 - 89 Гессан

Напередодні Ніцца зіграла внічию з Реймсом, а Лор'ян поступився Монпельє.

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