Ювентус врятувався у матчі з Кальярі, Дженоа Малиновського поступилась Лаціо: результати 33 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
У межах 33 туру італійської Серії А з футболу Ювентус зіграв внічию з Кальярі, а Дженоа поступилась Лаціо.
Зазначимо, що український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський не зміг зіграти у матчі, адже відновлюється від травми задньої поверхні стегна. Він вилетів щонайменше до кінця квітня.
Чемпіонат Італії — Серія А
33 тур, 19 квітня
Дженоа — Лаціо 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 67 Альберто
Кальярі — Ювентус 2:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 30 Гаетано, 2:0 - 36 Міна (пен), 2:1 - 61 Влахович, 2:2 - 87 Доссена (автогол)
Нагадаємо, у 32 турі італійського чемпіонату "грифони" зіграли внічию з Фіорентиною, а Кальярі сенсаційно відібрав очки в Інтера.