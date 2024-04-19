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Ювентус врятувався у матчі з Кальярі, Дженоа Малиновського поступилась Лаціо: результати 33 туру Серії А

Вчора 23:54 238 0
Ювентус врятувався у матчі з Кальярі, Дженоа Малиновського поступилась Лаціо: результати 33 туру Серії А
#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

У межах 33 туру італійської Серії А з футболу Ювентус зіграв внічию з Кальярі, а Дженоа поступилась Лаціо.

Зазначимо, що український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський не зміг зіграти у матчі, адже відновлюється від травми задньої поверхні стегна. Він вилетів щонайменше до кінця квітня

Чемпіонат Італії — Серія А
33 тур, 19 квітня

Дженоа — Лаціо 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 67 Альберто

Кальярі — Ювентус 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 30 Гаетано, 2:0 - 36 Міна (пен), 2:1 - 61 Влахович, 2:2 - 87 Доссена (автогол)

Нагадаємо, у 32 турі італійського чемпіонату "грифони" зіграли внічию з Фіорентиною, а Кальярі сенсаційно відібрав очки в Інтера.

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