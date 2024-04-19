Дженоа Малиновського поступилась Лаціо: результати 33 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Дженоа поступилась Лаціо у межах 33 туру італійської Серії А з футболу.
Зазначимо, що український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський не зміг зіграти у матчі, адже відновлюється від травми задньої поверхні стегна. Він вилетів щонайменше до кінця квітня.
Чемпіонат Італії — Серія А
33 тур, 19 квітня
Дженоа — Лаціо 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 67 Альберто
Сьогодні відбудеться ще один матч:
- 21:45 Кальярі — Ювентус
Нагадаємо, у 32 турі італійського чемпіонату "грифони" зіграли внічию з Фіорентиною, а Кальярі сенсаційно відібрав очки в Інтера.