Дженоа Малиновського поступилась Лаціо: результати 33 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Дженоа поступилась Лаціо у межах 33 туру італійської Серії А з футболу.

Зазначимо, що український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський не зміг зіграти у матчі, адже відновлюється від травми задньої поверхні стегна. Він вилетів щонайменше до кінця квітня.

Чемпіонат Італії — Серія А

33 тур, 19 квітня

Дженоа — Лаціо 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 67 Альберто

Сьогодні відбудеться ще один матч:

21:45 Кальярі — Ювентус

Нагадаємо, у 32 турі італійського чемпіонату "грифони" зіграли внічию з Фіорентиною, а Кальярі сенсаційно відібрав очки в Інтера.