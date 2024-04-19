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Лідер Шахтаря отримав двоматчеву дискваліфікацію

Сьогодні 21:13 111 0
Лідер Шахтаря отримав двоматчеву дискваліфікацію
#Олександр Зубков, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар Донецьк

Джерело - УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) дискваліфікував півзахисника Шахтаря Олександра Зубкова на два матчі Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Зубков отримав червону карту в матчі 24 туру УПЛ проти Ворскли за удар ногою по голові голкіпера Павла Ісенка.

Гравець пропустить матчі чемпіонату України проти луганської Зорі та черкаського ЛНЗ. У сезоні-2023/24 на його рахунку 5 голів та 8 асистів у 21 грі УПЛ.

Напередодні Шахтар у більшості вирвав перемогу над Зорею в перенесеному матчі УПЛ. "Гірники" зберігли перше місце у турнірній таблиці, маючи 55 очок

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