Лунін став лідером серед українських спортсменів за кількістю підписників в інстаграмі

Джерело - Чемпіон.

Воротар збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін став лідером за серед українських спортсменів за числом підписників в інстаграмі.

Голкіпер тепер має понад 2,65 млн підписників в соцмережі. За цим показником Андрій обійшов захисника Арсенала Олександра Зінченка, в якого понад 2,62 млн.

Зазначимо, що після серії пенальті з Манчестер Сіті у чвертьфіналі ЛЧ на Луніна підписалися в інстаграмі близько 1 млн користувачів.

Нагадаємо, що статистичний ресурс SofaScore визнав Луніна найкращим гравцем поєдинку з МанСіті. Андрій здійснив 8 сейвів та відбив 2 удари в серії післяматчевих пенальті.