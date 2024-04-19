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Ребров: Потрібно не просто їхати на Євро-2024, а гідно представляти нашу державу

Сьогодні 18:29 134 0
Ребров: Потрібно не просто їхати на Євро-2024, а гідно представляти нашу державу
#Динамо Київ, #Сергій Ребров, #Шахтар

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров вважає, що національна команда має гідно представити державу на прийдешньому чемпіонаті Європи-2024.

Про це Ребров розповів після візиту на тренування київського Динамо.

"Не знаю про пік форми, але мені дуже подобається і гра Шахтаря, і гра Динамо, в якому стані перебувають гравці збірної. Це особливо важливо, вони показують свою готовність у матчах. У нас перед Євро-2024 є багато інформації, щоб якнайкраще підготуватися до старту на турнірі.

Та всі аспекти важливі. Я вважаю, що ми зробили важливу справу для всієї країни, але тепер потрібно не просто їхати на Євро-2024, а гідно представляти нашу державу. Дуже важливо і мені, і гравцям підготуватися, аби показати нашу силу", - сказав Ребров.

Чемпіонат Європи з футболу проходитиме на німецьких стадіонах з 14 червня до 14 липня. 

Нагадаємо, збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації. На ЧЄ "синьо-жовті" зіграють у групі Е разом із Бельгією, Словаччиною і Румунією.

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