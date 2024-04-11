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07.04.2024 07:40 959

У Реброва 14-та зарплата серед усіх тренерів на Євро-2024

Сьогодні 13:00 6184 1
У Реброва 14-та зарплата серед усіх тренерів на Євро-2024
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров, #Євро-2024

Джерело - Finance Football.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров опинився на 14-му місці в рейтингу найбільш високооплачуваних наставників на Євро-2024. 

Зарплати фахівців порахувало видання Finance Football. 

Топ-15 тренерів Євро-2024 за розміром заробітної плати (на рік)

  1. Гарет Саутгейт (Англія) — 5 мільйонів 800 тисяч євро
  2. Юліан Наггельсманн (Німеччина) — 4 мільйони 800 тисяч євро
  3. Роберто Мартінес (Португалія) — 4 мільйони євро
  4. Дідьє Дешам (Франція) — 3 мільйони 800 тисяч євро
  5. Рональд Куман (Нідерланди) — 3 мільйони євро
  6. Лучано Спаллетті (Італія) — 3 мільйони
  7. Вінченцо Монтелла (Туреччина) — 1 мільйон 800 тисяч євро
  8. Мурат Якін (Швейцарія) — 1 мільйон 600 тисяч євро
  9. Ральф Рангнік (Австрія) — 1 мільйон 500 тисяч євро
  10. Доменіко Тедеско (Бельгія) — 1 мільйон 500 тисяч євро
  11. Златко Даліч (Хорватія) — 1 мільйон 500 тисяч євро
  12. Драган Стойкович (Сербія) — 1 мільйон 400 тисяч євро
  13. Луїс Де Ла Фуенте (Іспанія) — 1 мільйон 250 тисяч євро
  14. Сергій Ребров (Україна) — 1 мільйон 250 тисяч євро
  15. Каспер Гюльманд (Данія) — 1 мільйон 150 тисяч євро

Зазначимо, що останнє, 24-те місце посідає наставник збірної Грузії Віллі Саньоль з зарплатою 200 тисяч євро на рік. 

Чемпіонат Європи з футболу проходитиме на німецьких стадіонах з 14 червня до 14 липня. 

Нагадаємо, збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації. На ЧЄ "синьо-жовті" зіграють у групі Е разом із Бельгією, Словаччиною і Румунією.

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