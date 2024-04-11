Джерело - Finance Football.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров опинився на 14-му місці в рейтингу найбільш високооплачуваних наставників на Євро-2024.

Зарплати фахівців порахувало видання Finance Football.

Топ-15 тренерів Євро-2024 за розміром заробітної плати (на рік)

Гарет Саутгейт (Англія) — 5 мільйонів 800 тисяч євро Юліан Наггельсманн (Німеччина) — 4 мільйони 800 тисяч євро Роберто Мартінес (Португалія) — 4 мільйони євро Дідьє Дешам (Франція) — 3 мільйони 800 тисяч євро Рональд Куман (Нідерланди) — 3 мільйони євро Лучано Спаллетті (Італія) — 3 мільйони Вінченцо Монтелла (Туреччина) — 1 мільйон 800 тисяч євро Мурат Якін (Швейцарія) — 1 мільйон 600 тисяч євро Ральф Рангнік (Австрія) — 1 мільйон 500 тисяч євро Доменіко Тедеско (Бельгія) — 1 мільйон 500 тисяч євро Златко Даліч (Хорватія) — 1 мільйон 500 тисяч євро Драган Стойкович (Сербія) — 1 мільйон 400 тисяч євро Луїс Де Ла Фуенте (Іспанія) — 1 мільйон 250 тисяч євро Сергій Ребров (Україна) — 1 мільйон 250 тисяч євро Каспер Гюльманд (Данія) — 1 мільйон 150 тисяч євро

Зазначимо, що останнє, 24-те місце посідає наставник збірної Грузії Віллі Саньоль з зарплатою 200 тисяч євро на рік.

Чемпіонат Європи з футболу проходитиме на німецьких стадіонах з 14 червня до 14 липня.

Нагадаємо, збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації. На ЧЄ "синьо-жовті" зіграють у групі Е разом із Бельгією, Словаччиною і Румунією.