Джерело - Finance Football.
Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров опинився на 14-му місці в рейтингу найбільш високооплачуваних наставників на Євро-2024.
Зарплати фахівців порахувало видання Finance Football.
Топ-15 тренерів Євро-2024 за розміром заробітної плати (на рік)
- Гарет Саутгейт (Англія) — 5 мільйонів 800 тисяч євро
- Юліан Наггельсманн (Німеччина) — 4 мільйони 800 тисяч євро
- Роберто Мартінес (Португалія) — 4 мільйони євро
- Дідьє Дешам (Франція) — 3 мільйони 800 тисяч євро
- Рональд Куман (Нідерланди) — 3 мільйони євро
- Лучано Спаллетті (Італія) — 3 мільйони
- Вінченцо Монтелла (Туреччина) — 1 мільйон 800 тисяч євро
- Мурат Якін (Швейцарія) — 1 мільйон 600 тисяч євро
- Ральф Рангнік (Австрія) — 1 мільйон 500 тисяч євро
- Доменіко Тедеско (Бельгія) — 1 мільйон 500 тисяч євро
- Златко Даліч (Хорватія) — 1 мільйон 500 тисяч євро
- Драган Стойкович (Сербія) — 1 мільйон 400 тисяч євро
- Луїс Де Ла Фуенте (Іспанія) — 1 мільйон 250 тисяч євро
- Сергій Ребров (Україна) — 1 мільйон 250 тисяч євро
- Каспер Гюльманд (Данія) — 1 мільйон 150 тисяч євро
Зазначимо, що останнє, 24-те місце посідає наставник збірної Грузії Віллі Саньоль з зарплатою 200 тисяч євро на рік.
Чемпіонат Європи з футболу проходитиме на німецьких стадіонах з 14 червня до 14 липня.
Нагадаємо, збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації. На ЧЄ "синьо-жовті" зіграють у групі Е разом із Бельгією, Словаччиною і Румунією.