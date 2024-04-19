Джерело - Чемпіон.
Ліверпуль мінімально обіграв Аталанту в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА, однак покинув турнір за підсумком двох зустрічей.
Огляд поєдинку
Ліга Європи
1/4 фіналу, матчі-відповіді
19 квітня
Аталанта — Ліверпуль 0:1 (0:1) (перший матч - 3:0)
Голи: 0:1 - 7 Салах (пен)
Визначились усі півфіналісти Ліги Європи. До четвірки найкращих увійшли Марсель, Аталанта, Баєр та Рома.
Півфінальні пари ЛЄ
- Марсель — Аталанта
- Баєр — Рома
Матчі 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА-2023/24 заплановані на 2 і 9 травня. Фінал турніру відбудеться 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).
Нагадаємо, напередодні також визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів та Ліги конференцій.