Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль мінімально обіграв Аталанту в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА, однак покинув турнір за підсумком двох зустрічей.

Огляд поєдинку

Ліга Європи

1/4 фіналу, матчі-відповіді

19 квітня

Аталанта — Ліверпуль 0:1 (0:1) (перший матч - 3:0)

Голи: 0:1 - 7 Салах (пен)

Визначились усі півфіналісти Ліги Європи. До четвірки найкращих увійшли Марсель, Аталанта, Баєр та Рома.

Півфінальні пари ЛЄ

Марсель — Аталанта

Баєр — Рома

Матчі 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА-2023/24 заплановані на 2 і 9 травня. Фінал турніру відбудеться 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).

Нагадаємо, напередодні також визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів та Ліги конференцій.