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Суперкомп'ютер Opta визначив головного претендента на перемогу в Лізі чемпіонів

Сьогодні 16:24 129 0
Суперкомп'ютер Opta визначив головного претендента на перемогу в Лізі чемпіонів
#Андрій Лунін, #Баварія, #Боруссія Дортмунд, #Ліга чемпіонів, #ПСЖ, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Реал Мадрид, за який виступає Андрій Лунін, став головним претендентом на перемогу в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє аналітичний портал Opta.

За результатами аналізу суперкомп'ютера мадридці мають 39% шансу на тріумф у ЛЧ. Підопічні Карло Анчелотті зустрінуться в півфіналі з Баварією, ймовірність успіху "вершкових" на стадії 1/2 фіналу складає 66%.

Також високо оцінюють шанси ПСЖ, який проведе поєдинок з Боруссією Дортмунд в півфіналі, — 27%. Шанси паризького клубу на вихід у фінал — 60%.

Champions League opta predictions

Нагадаємо, в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал здобув перемогу над Манчестер Сіті у серії післяматчевих пенальті. Українець Андрій Лунін потягнув два удари з п'яти та вивів свою команду у півфінал, де на них чекатиме Баварія, яка перемогла Арсенал.

Напередодні визначилась інша пара півфіналістів. Французький ПСЖ зустрінеться з дортмундською Боруссією. Парижани у чвертьфіналі в більшості розгромили іспанську Барселону, а "чорно-жовті" в суперматчі подужали мадридський Атлетико.

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