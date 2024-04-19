Прикарпаття впевнено перемогло Полтаву: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У п'ятницю, 19 квітня, відбувся 1 матч другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.
СК Полтава на виїзді програла Прикарпаттю в "Чемпіонській" групі.
Чемпіонат України - Перша ліга
5 тур, 19 квітня
"Чемпіонська" група
Прикарпаття — СК Полтава 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 10 Хома, 1:1 - 32 Одарюк, 2:1 - 58 Кос, 3:1 - 66 Цюцюра
19 квітня відбудеться ще 1 матч чемпіонської групи Першої ліги:
- 13:00. Карпати Львів — Інгулець
Пряма трансляція поєдинку доступна на YouTube-каналі ПФЛ.
Нагадаємо, у минулому турі Карпати мінімально перемогли Лівий берег, а Прикарпаття на виїзді здолало Вікторію.