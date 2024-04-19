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Прикарпаття впевнено перемогло Полтаву: результати матчів Першої ліги

Сьогодні 13:53 139 0
Прикарпаття впевнено перемогло Полтаву: результати матчів Першої ліги
#Інгулець, #Карпати, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Прикарпаття, #СК Полтава

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 19 квітня, відбувся 1 матч другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

СК Полтава на виїзді програла Прикарпаттю в "Чемпіонській" групі.

Чемпіонат України - Перша ліга
5 тур, 19 квітня
"Чемпіонська" група

Прикарпаття — СК Полтава 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Хома, 1:1 - 32 Одарюк, 2:1 - 58 Кос, 3:1 - 66 Цюцюра

19 квітня відбудеться ще 1 матч чемпіонської групи Першої ліги:

  • 13:00. Карпати Львів — Інгулець

Пряма трансляція поєдинку доступна на YouTube-каналі ПФЛ.

Нагадаємо, у минулому турі Карпати мінімально перемогли Лівий берег, а Прикарпаття на виїзді здолало Вікторію.

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