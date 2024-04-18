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Карпати – Інгулець: в очікуванні битви лідерів Першої ліги

Сьогодні 08:00 Віктор Слюсаренко 116 0
Карпати – Інгулець: в очікуванні битви лідерів Першої ліги
#Інгулець, #Карпати

Джерело - Чемпіон.

19 квітня відбудеться центральний матч групи "Чемпіонська" української Першої ліги з футболу Карпати – Інгулець. Команди зустрінуться на стадіоні "Україна" у Львові. Початок гри – о 13:00.

Підсилення під час антракту

Серед усіх клубів Першої ліги Карпати та Інгулець під час перерви в чемпіонаті найкраще попрацювали щодо зміцнення складу. Львівський клуб у першій частині змагань мав стабільний склад, який міг би гідно виступати в УПЛ, а взимку ще збільшив насамперед атакувальну міць. Так, команду поповнив Андрій Булеза з Миная, екснападник Полісся Аріельсон та французький вінгер, який може зіграти й на позиції нападника, Джаред Хаса.

Інгулець же повернув до свого складу нігерійського нападника Майкла Стефена, підписав ексгравця Львова Альваро, а також ростер поповнили три колишні гравці запорізького Металурга: Валерій Сад, Володимир Білоцерковець та Богдан Могильний.

Історія взаємовідносин команд

Інгулець із 2015 року виступає на професійному рівні. Так склалося, що клуб із Кіровоградщини та Карпати жодного разу не зустрічалися в чемпіонатах України – вони виступали в різних лігах. І лише в цьому сезоні футбольна доля подарує їхню першу очну зустріч у регулярній першості. А от у Кубку України шляхи команд двічі перетиналися: долю обох протистоянь вирішувала серія пенальті, яку вигравав колектив із селища Петрове. Зазначимо, що обидві гри відбулися у 2019 році, але в межах двох різних розіграшів турніру.

7 квітня 2019 рік. Інгулець - Карпати 1:1 (пен. 5:4) (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)

Голи: 1:0 - 50 Артем Щедрий, 1:1 - 90+7 Мар'ян Швед

Серія пенальті: Гуцуляк - 0:1, Ковальов - 1:1, Мякушко - 1:2, Синьогуб - 2:2, Онгла - 2:3, Піднебенний - 3:3, Йода - 3:3 (вище), Козак - 4:3, Варгас - 4:4, Сула - 5:4.

Інгулець: Ситников, Запорожець, Клименко (Піднебенний 81), Мішуренко (Сула 98), Коваленко (Січінава 88), Павлов, Балан, Щедрий (Козак 77), Ковальов, Лупашко, Синьогуб

Карпати: Кучинський, Гуцуляк, Понде (Варгас 73), Гуйє, Ді Франко (Толочко 60), Онгла, Мякушко, Швед, Ковтун (Сандохадзе 81), Карім Йода, Мегреміч

Попередження: Запорожець 54, Мішуренко 83, Піднебенний 106, Балан 120 - Франциско Ді Франко 31, Гуцуляк 54, Гуйє 65, Толочко 92, Толочко 100, Варгас 103, Онгла 106

Вилучення: Толочко 100 (друга жовта)

25 вересня 2019 рік. . Інгулець - Карпати 0:0 (пен. 7:6)

Серія пенальті: 0:1 – Бойчук, 0:1 – О. Козак (воротар), 0:1 – А. Козак (повз ворота), 1:1 – Синьогуб, 1:2 – Назарина, 2:2 – Кучеренко, 2:3 – Дженнінгс, 3:3 – Акименко, 3:4 – Вакуленко, 4:4 – Запорожець, 4:5 – Кіриленка, 5:5 – Клименко, 5:6 – Т. Халл, 6:6 – Писко, 6:6 – Дубінчак (воротар), 7:6 – Фатєєв.

Інгулець: Льопка, Козак, Кен Елла, Писко, Фатєєв, Коробка (Акименко, 102), Кучеренко, Павлов, Марчук (Клименко, 116), Щедрий (Запорожець, 90), Ігнатьєв (Синьогуб, 96).

Карпати: Кудрик, Дубінчак, Вакуленко, Халл, Мартінс, Назарина, Войковіч (Кльоц, 65), Ді Франко (А. Козак, 115), Дженнінгс, Лейоус (Кіриленка, 46), Понде (Бойчук, 70).

Попередження: Марчук, 30, Ігнатьєв, 41, Кен Елла, 52, Кучеренко, 77 – Ді Франко, 17, Дубінчак, 20, Мартінс, 59, Т. Халл, 60, Дженнінгс, 65, Назарина, 76, Вакуленко, 95.

Вилучення: Кен Елла, 114 (друге попередження).

Орієнтовні склади

Карпати: Кожухар, Бабогло, Мизюк, Романюк, Полегенько, Клименко, Чех, Костенко, Підлепенець, Чачуа, Невес

Інгулець: Паламарчук, Мельничук, Ченбай, Шершень, Козиренко, Кольцов, Сад, Панасенко, Козак, П'ятов, Сітало

До речі, цю гру через перебір жовтих карток пропускає Тарас Саків (Карпати).

Арбітри матчу

Головний арбітр - Євген Цибулько (Канів, Черкаська область)

Асистенти - Володимир Шланчак (Черкаська область) та Олександр Марчик (Житомир)

Четвертий арбітр - Степан Лапко (Львів)

Спостерігач арбітражу - Євген Котенко (Суми)

Асистент делегата УАФ - Володимир Гевко (Львів)

Зазначимо, що Шланчак, Марчик та Лапко працювали на матчі Карпати - СК Полтава 23 березня цього року.

Пряма трансляція матчу

Відбудеться на YouTube-каналі ПФЛ. Також онлайн поєдинку дивіться на нашому сайті.

Турнірні розклади

Основними претендентами на підвищення у класі є лідери груп А і Б – якраз Карпати та Інгулець. Самі ці клуби планували провести зимові збори закордоном, але не отримали дозвіл на виїзд з України. Тож усі команди були у рівних умовах підготовки до другої частини сезону. Найближчим є Лівий берег, який єдиний, що втрутився у боротьбу за пряму путівку до Прем’єр-ліги України. Інші клуби розраховують на "місце під Сонцем" лише завдяки матчам плей-оф. У попередньому турі Карпати на виїзді здолали Лівий берег, що дозволило Інгульцю відірватися на чотири очки в турнірній таблиці. Поразку клубу з Кіровоградщини у протистоянні з львівською командою та здобуття трьох очок у грі з Епіцентром знову наблизить Лівий берег на відстань в один бал.

Турнірна таблиця групи "Чемпіонська"

 

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