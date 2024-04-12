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07.04.2024 07:40 998

Лівий берег — Карпати 0:1: огляд матчу

Сьогодні 19:31 95 0
Лівий берег — Карпати 0:1: огляд матчу
#Карпати, #Лівий берег, #Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Карпати на виїзді обіграли Лівий берег у 4 турі другого етапу Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга
4 тур, 12 квітня
"Чемпіонська" група

Лівий берег — Карпати Львів 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 56 Підлепенець

Лівий берег: Механів, Астахов, Якимів (Самар, 70), Слотюк, Дударенко (Сіднней, 63), Співаков, Дедух, Когут М. (Когут І., 64), Синиця, Войцеховський (Мисик, 55), Сухоручко.

Запасні: Чеботарьов, Сташків, Соколов, Швець, Литовченко, Сердюк, Петренко.

Карпати: Кожухар, Мизюк, Бабогло, Саків, Полегенько, Рябов (Чех, 46), Клименко, Костенко, Підлепенець (Романюк, 84), Чачуа (Тлумак, 90+4), Іґор Невес (Демченко, 76).

Запасні: Ільющенков, Картушов, Векляк, Козік, Шах, Аріельсон.

Попередження: Синиця, 46, Астахов, 86 – Рябов, 29, Саків, 87.

Карпати з 57 очками очолюють турнірну таблицю Першої ліги, у другого Інгульця 46 балів. Лівий берег наразі третім з 45 очками в активі.

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