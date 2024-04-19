Футболіст Шахтаря отримав серйозну травму

Джерело - Корінтіанс.

Півзахисник донецького Шахтаря Майкон, який виступає в оренді у Корінтіансі, порвав хрестоподібні зв'язки правого коліна.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Зазначається, що найближчими днями на футболіста чекає операція, після якої він розпочне процес відновлення.

Нагадаємо, бразилець орендований у донецького клубу до кінця 2024 року. У поточному сезоні він зіграв 13 матчів за свою команду, забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Шахтар отримав дві пропозиції від бразильського Фламенгу щодо Майкона і готовий продати футболіста.