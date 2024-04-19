Головне
Матвій Бідний: "Нейтральність" росіян – це максимум, якого можна досягти сьогодні
Сьогодні 06:58 6949 5
Довгоочікуване повернення Формули-1 в Піднебесну: усе про Гран-прі Китаю
Сьогодні 13:02 544
Норріс виграв спринт-кваліфікацію Гран-прі Китаю
Сьогодні 11:55 5450
Байло та Лискун здобули бронзу на Суперфіналі Кубку світу в Сіані
Сьогодні 09:15 223
Визначились усі пари першого раунду плей-оф НХЛ
Сьогодні 08:42 343
Бенфіка з Трубіним у серії пенальті поступилась Марселю, а Ліверпуль не зумів створити дива: результати чвертьфіналів Ліги Європи
Сьогодні 00:54 13089
Костюк, відігравши 5 матчболів, перемогла фіналістку Australian Open на турнірі в Штутгарті
Сьогодні 00:49 14189 1
УАФ оголосила про розмір збитків за президентства Павелка
Вчора 18:03 10676 1
Шахтар у більшості вирвав перемогу над Зорею в перенесеному матчі УПЛ
Вчора 17:26 4591
Юнацька збірна України впевнено перемогла Угорщину на чемпіонаті світу U-18
Вчора 16:36 760
Прямі трансляції
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 17:55 225
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
13.04.2024 18:16 2287
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 14:28 817
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
13.04.2024 13:54 797
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 13:00 714

Футболіст Шахтаря отримав серйозну травму

Сьогодні 13:29 204 0
Футболіст Шахтаря отримав серйозну травму
#Майкон, #Шахтар

Джерело - Корінтіанс.

Півзахисник донецького Шахтаря Майкон, який виступає в оренді у Корінтіансі, порвав хрестоподібні зв'язки правого коліна.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Зазначається, що найближчими днями на футболіста чекає операція, після якої він розпочне процес відновлення.

Нагадаємо, бразилець орендований у донецького клубу до кінця 2024 року. У поточному сезоні він зіграв 13 матчів за свою команду, забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Шахтар отримав дві пропозиції від бразильського Фламенгу щодо Майкона і готовий продати футболіста.

Коментарі ()
Популярне зараз
Матвій Бідний: "Нейтральність" росіян – це максимум, якого можна досягти сьогодні Матвій Бідний: "Нейтральність" росіян – це максимум, якого можна досягти сьогодні 6949 5
Бенфіка з Трубіним у серії пенальті поступилась Марселю, а Ліверпуль не зумів створити дива: результати чвертьфіналів Ліги Європи Бенфіка з Трубіним у серії пенальті поступилась Марселю, а Ліверпуль не зумів створити дива: результати чвертьфіналів Ліги Європи 13089
Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива 5531
Костюк, відігравши 5 матчболів, перемогла фіналістку Australian Open на турнірі в Штутгарті Костюк, відігравши 5 матчболів, перемогла фіналістку Australian Open на турнірі в Штутгарті 14189 1
Медіафутбольний клуб оголосив про підписання Мілевського Медіафутбольний клуб оголосив про підписання Мілевського 22758
УАФ оголосила про розмір збитків за президентства Павелка УАФ оголосила про розмір збитків за президентства Павелка 10676 1
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30188
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48550 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167027 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362640 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 323495
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21611 1