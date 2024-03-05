Шахтар готовий продати Майкона в Фламенгу

Трансферне вікно у Бразилії закривається вже 7 березня

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар отримав дві пропозиції від бразильського Фламенгу щодо Майкона.

Про це повідомляє O TV Foco.

Першу пропозицію Шахтар відхилив, але друга пропозиція від Фламенгу задовольнила керівництво "гірників". Якщо Шахтар прийме пропозицію Фламенгу, то зобов'язаний повідомити про це Корінтіанс, де Майкон зараз грає на правах оренди. Корінтіанс має пріоритетне право викупу контракту Майкона.

Якщо Корінтіанс повторить або покращить пропозицію Фламенгу, то саме Корінтіанс першим вестиме переговори з хавбеком щодо повноцінного контракту.

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