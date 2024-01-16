Корінтіанс продовжили оренду Майкона

Гравць залишиться у Бразилії

Корінтіанс оголосили, що півзахисник Шахтаря Майкон ще рік виступатиме за бразильську команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Орендну угоду продовжили до 31 грудня 2024 року. Гірники отримають 500 тисяч євро. Була інформація, що бразильський клуб хотів пролонгувати співпрацю безплатно.

Шахтар купив Майкона влітку 2018-го, заплативши Корінтіанс 6,6 млн євро. Його віддали в оренду бразильському клубу у квітні 2022 року після вторгнення РФ, футболіст виступає за команду досі. Контракт з донецьким клубом – до кінця 2025 року.

У сезоні 2023 року Майкон забив 3 голи та зробив 4 асисти в 58 матчах.

Раніше Траоре повернувся у розташування Шахтаря.

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