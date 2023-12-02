Майкон не має наміру повертатися в Шахтар

Джерело - Globo.
Півзахисник Шахтаря Майкон, який виступає на правах оренди за Корінтіанс, не планує повертатися в Україну.
Про це повідомляє Globo.
Бразилець вже попередив, що не бажає повертатися в країну через війну з росією.
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Шахтар розуміє бажання гравця, але не хоче відпускати його без компенсації.
Оренда Майкона у Корінтіанс спливає наприкінці року, а його контракт з "гірниками" чинний до 31 грудня 2025-го.
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