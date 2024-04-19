Інгулець завітає у гості до Карпат, Прикарпаття прийме Полтаву: розклад матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У п'ятницю, 19 квітня, відбудуться 2 матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.
Львівські Карпати прийматимуть Інгулець, а Прикарпаття зіграє проти Полтави у "чемпіонській" групі.
Розклад матчів Першої ліги
Група "Чемпіонська":
- 12:00. Прикарпаття — СК Полтава
- 13:00. Карпати Львів — Інгулець
Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.
Нагадаємо, у минулому турі львів'яни мінімально перемогли Лівий берег, а Прикарпаття на виїзді здолало Вікторію.