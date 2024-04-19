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Інгулець завітає у гості до Карпат, Прикарпаття прийме Полтаву: розклад матчів Першої ліги

Сьогодні 08:49 46 0
Інгулець завітає у гості до Карпат, Прикарпаття прийме Полтаву: розклад матчів Першої ліги
#Інгулець, #Карпати, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Прикарпаття, #СК Полтава

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 19 квітня, відбудуться 2 матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

Львівські Карпати прийматимуть Інгулець, а Прикарпаття зіграє проти Полтави у "чемпіонській" групі.

Розклад матчів Першої ліги

Група "Чемпіонська":

  • 12:00. Прикарпаття — СК Полтава
  • 13:00. Карпати Львів — Інгулець

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.

Нагадаємо, у минулому турі львів'яни мінімально перемогли Лівий берег, а Прикарпаття на виїзді здолало Вікторію.

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