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Дженоа Малиновського зіграє з Лаціо, Ювентус завітає до Кальярі: розклад матчів Серії А

Сьогодні 08:18 71 0
Дженоа Малиновського зіграє з Лаціо, Ювентус завітає до Кальярі: розклад матчів Серії А
#Дженоа, #Кальярі, #Лаціо, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус, #Руслан Малиновський

Джерело - Чемпіон.

У  п'ятницю, 19 квітня, відбудуться 2 матчі у межах 33 туру Серії А.

Ювентус завітає до Кальярі, а Дженоа, за який виступає Руслан Малиновський, зіграє з Лаціо. Втім, український півзахисник зіграти не зможе, адже відновлюється від травми задньої поверхні стегна. Нагадаємо, Малиновський вилетів щонайменше до кінця квітня

Розклад матчів 33 туру Серії А на 19 квітня

  • 19:30 Дженоа — Лаціо
  • 21:45 Кальярі — Ювентус

Нагадаємо, у 32 турі італійського чемпіонату "грифони" зіграли унічию з Фіорентиною, а Кальярі сенсаційно відібрав очки в Інтера.

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