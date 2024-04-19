Дженоа Малиновського зіграє з Лаціо, Ювентус завітає до Кальярі: розклад матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 19 квітня, відбудуться 2 матчі у межах 33 туру Серії А.

Ювентус завітає до Кальярі, а Дженоа, за який виступає Руслан Малиновський, зіграє з Лаціо. Втім, український півзахисник зіграти не зможе, адже відновлюється від травми задньої поверхні стегна. Нагадаємо, Малиновський вилетів щонайменше до кінця квітня.

Розклад матчів 33 туру Серії А на 19 квітня

19:30 Дженоа — Лаціо

21:45 Кальярі — Ювентус

Нагадаємо, у 32 турі італійського чемпіонату "грифони" зіграли унічию з Фіорентиною, а Кальярі сенсаційно відібрав очки в Інтера.