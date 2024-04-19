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Бенфіка з Трубіним у серії пенальті поступилась Марселю, а Ліверпуль не зумів створити дива: результати матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги Європи

Сьогодні 00:54 598 0
Бенфіка з Трубіним у серії пенальті поступилась Марселю, а Ліверпуль не зумів створити дива: результати матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги Європи
#Ліга Європи-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Відубулися всі матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи з футболу.

Бенфіка Анатолія Трубіна вилетіла з турніру від французького Марсель. Основний час матчу завершився з рахунком 1:0 на користь "олімпійців". Єдином голом відзначився Фаріс Мумбанья на 79 хвилині. Отже, враховуючи перемогу "орлів" в першому матчі, гра перейшла в овертайми. Команди забитими м'ячами не відзначились, тому другий день поспіль український голкіпер повинен був проявити себе в серії післяматчевих пенальті. Проте цього разу повторити успіх голкіпера Реала Андрія Луніна не вдалось. Французька команда жодного разу з позначки не схибила.

Чемпіон Німеччини Баєр Леверкузен пройшов англійський Вест Гем. Підопічні Хабі Алонсо розписали нічию 1:1 зі своїми суперниками. Результат першого матчу дозволив "фармацевтам" пройти до півфіналу Ліги Європи. Гол у складі Баєра забив Жеремі Фрімпонг на 89 хвилині.

Ліверпуль на виїзді намагався зробити камбек після фіаско в першому матчі. Мерсисайдці зуміли відіграти лише один гол. Забитим м'ячем відзначився Мохаммед Салах. Поєдинок завершився мінімальною перемогою Ліверпуля 1:0, проте Аталанта пройшла до півфіналу за сумою двох поєдинків.

Італійська Рома, провівши більшу частину матчу в меншості, здолала Мілан. Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Переможний гол у складі римлян забив Пауло Дібала.

Ліга Європи
1/4 фіналу, матчі-відповіді
19 квітня

Вест Гем — Баєр 1:1 (0:0) (перший матч - 0:2)

Голи: 1:0 - 13 Антоніо, 1:1 - 89 Фрімпонг

Марсель — Бенфіка 1:0 (0:0) (перший матч - 1:2)

Голи: 1:0 - 79 Мумбанья

Аталанта — Ліверпуль 0:1 (0:1) (перший матч - 3:0)

Голи: 0:1 - 7 Салах (пен)

Рома — Мілан 2:1 (2:0) (перший матч - 1:0)

Голи: 1:0 - 12 Манчіні, 2:0 - 22 Дібала, 2:1 - 85 Габбія.

Відтак визначились усі півфіналісти Ліги Європи. До четвірки найкращих увійшли Марсель, Аталанта, Баєр та Рома.

Півфінальні пари ЛЄ

  • Марсель — Аталанта
  • Баєр — Рома

Матчі 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА-2023/24 заплановані на 2 і 9 травня. Фінал турніру відбудеться 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).

Нагадаємо, напередодні також визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів.

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