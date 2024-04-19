Бенфіка з Трубіним у серії пенальті поступилась Марселю, а Ліверпуль не зумів створити дива: результати матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Відубулися всі матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи з футболу.
Бенфіка Анатолія Трубіна вилетіла з турніру від французького Марсель. Основний час матчу завершився з рахунком 1:0 на користь "олімпійців". Єдином голом відзначився Фаріс Мумбанья на 79 хвилині. Отже, враховуючи перемогу "орлів" в першому матчі, гра перейшла в овертайми. Команди забитими м'ячами не відзначились, тому другий день поспіль український голкіпер повинен був проявити себе в серії післяматчевих пенальті. Проте цього разу повторити успіх голкіпера Реала Андрія Луніна не вдалось. Французька команда жодного разу з позначки не схибила.
Чемпіон Німеччини Баєр Леверкузен пройшов англійський Вест Гем. Підопічні Хабі Алонсо розписали нічию 1:1 зі своїми суперниками. Результат першого матчу дозволив "фармацевтам" пройти до півфіналу Ліги Європи. Гол у складі Баєра забив Жеремі Фрімпонг на 89 хвилині.
Ліверпуль на виїзді намагався зробити камбек після фіаско в першому матчі. Мерсисайдці зуміли відіграти лише один гол. Забитим м'ячем відзначився Мохаммед Салах. Поєдинок завершився мінімальною перемогою Ліверпуля 1:0, проте Аталанта пройшла до півфіналу за сумою двох поєдинків.
Італійська Рома, провівши більшу частину матчу в меншості, здолала Мілан. Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Переможний гол у складі римлян забив Пауло Дібала.
Вест Гем — Баєр 1:1 (0:0) (перший матч - 0:2)
Голи: 1:0 - 13 Антоніо, 1:1 - 89 Фрімпонг
Марсель — Бенфіка 1:0 (0:0) (перший матч - 1:2)
Голи: 1:0 - 79 Мумбанья
Аталанта — Ліверпуль 0:1 (0:1) (перший матч - 3:0)
Голи: 0:1 - 7 Салах (пен)
Рома — Мілан 2:1 (2:0) (перший матч - 1:0)
Голи: 1:0 - 12 Манчіні, 2:0 - 22 Дібала, 2:1 - 85 Габбія.
Відтак визначились усі півфіналісти Ліги Європи. До четвірки найкращих увійшли Марсель, Аталанта, Баєр та Рома.
Півфінальні пари ЛЄ
- Марсель — Аталанта
- Баєр — Рома
Матчі 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА-2023/24 заплановані на 2 і 9 травня. Фінал турніру відбудеться 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).
Нагадаємо, напередодні також визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів.