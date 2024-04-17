Джерело - Чемпіон.

Олександрія та Оболонь розписали бойову нічию у перенесеній грі 15 туру Української Прем'єр-ліги з футболу.

Матч завершився з рахунком 2:2. Доля драматичного поєдинку вирішилась в компенсований час, в якому кияни забили два м'ячі.

Чемпіонат України — УПЛ

15 тур, 17 квітня

Олександрія — Оболонь 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - Тарануха 79’, 1:1 - Погорілий 88’, 2:1 - Скорко 90+2’, 2:2 - Краснопір 90+7’

Олександрія: Єрмаков, Ковалець (К), Калитвинцев (Безерра 71’), Кулаков, Шулянський (Бєляєв 54’), Логінов (Білошевський 71’), Мартинюк, Калюжний Кампос, Копина (Скорко 86’), Михайленко (Погорілий 86’).

Оболонь: Федорівський (К), Осман, Дубко, Приймак, Лук'янчук, Нагієв (Чернов 61’), Черненко, Мороз (Косовський 61’), Груша (Прокопенко 46’), Тарануха (Вовкун 87’), Вишневський (Краснопір 46’).

Попередження: Калюжний 11’, Груша 42’, Мороз 47’, Прокопенко 59’, Бєляєв 67’, Єрмаков 79’, Вовкун 90+1’.

Нагадаємо, що сьогодні відбувся ще один перенесений матч УПЛ між Динамо та Минаєм. Кияни здобули перемогу з рахунком 3:1, але Олександр Шовковський залишився невдоволений діями підопічних у другому таймі.