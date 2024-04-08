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Мілевський хоче працювати у Динамо

Сьогодні 12:58 116 0
Мілевський хоче працювати у Динамо
#Артем Мілевський, #Ігор Суркіс, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець національної збірної України з футболу та столичного Динамо Артем Мілевський вважає, що зможе працювати скаутом по нападниках у рідному київському клубі.

Про це інформує Сергій Третьяк в інтерв'ю для Ukrfootball.ua, який є другом 39-річного українця з білоруським корінням.

Сергій підтвердив інформацію, що президент Динамо Ігор Суркіс запропонував Артему роботу в команді.

"Яна Суркіс передала слова власного батька, що той хоче бачити Артема на роботі у Динамо після лікування, для Мілевського це був дуже важливий момент. Поки що без конкретики. Але можу сказати точно: Артем працюватиме в Динамо, це питання часу.

Він хоче виконувати обов'язки скаута по нападниках. Артем буде шукати нових Мілевських і розвивати їх. Я впевнений, що у нього це вийде", – рзавив Третьяк.

Раніше ми повідомляли, що Артем буде ведучим нового ПроФутболу.

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