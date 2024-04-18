Перегравання в Кубку Англії будуть скасовані

Джерело - Чемпіон.
Футбольна асоціація Англії домовилася з Прем'єр-лігою про нову шестирічну угоду. Згідно з цим договором з наступного сезону в Кубку Англії скасують перегравання.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Зміни зумовлені збільшенням кількості ігор у турнірах під егідою УЄФА. Фінал Кубку проводитиметься у передостанні вихідні сезону АПЛ.
Також зазначається, що всі раунди Кубку Англії будуть зіграні у вихідні. Матчі розпочинатимуться в середині серпня після тритижневої літньої перерви замість коротшого періоду відпочинку взимку. Рішення було прийнято на основі "експертних порад медичних та технічних департаментів".
У березні відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубку Англії. Челсі, за який виступає український вінгер Михайло Мудрик, зустрінеться з Манчестер Сіті.
Поєдинки заплановані на 20 та 21 квітня. Фінал турніру відбудеться 25 травня на Вемблі в Лондоні.
Напередодні Манчестер Юнайтед на останніх секундах вирвав перемогу над Ліверпулем на шляху до півфіналу змагань, а Михайло Мудрик допоміг Челсі переграти Лестер.