Перегравання в Кубку Англії будуть скасовані

Джерело - Чемпіон.

Футбольна асоціація Англії домовилася з Прем'єр-лігою про нову шестирічну угоду. Згідно з цим договором з наступного сезону в Кубку Англії скасують перегравання.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Зміни зумовлені збільшенням кількості ігор у турнірах під егідою УЄФА. Фінал Кубку проводитиметься у передостанні вихідні сезону АПЛ.

Також зазначається, що всі раунди Кубку Англії будуть зіграні у вихідні. Матчі розпочинатимуться в середині серпня після тритижневої літньої перерви замість коротшого періоду відпочинку взимку. Рішення було прийнято на основі "експертних порад медичних та технічних департаментів".

У березні відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубку Англії. Челсі, за який виступає український вінгер Михайло Мудрик, зустрінеться з Манчестер Сіті.

Поєдинки заплановані на 20 та 21 квітня. Фінал турніру відбудеться 25 травня на Вемблі в Лондоні.

Напередодні Манчестер Юнайтед на останніх секундах вирвав перемогу над Ліверпулем на шляху до півфіналу змагань, а Михайло Мудрик допоміг Челсі переграти Лестер.