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Мудрик допоміг Челсі вийти у півфінал Кубку Англії

Українець результативними діями не відзначився
Сьогодні 17:15 254 0
Мудрик допоміг Челсі вийти у півфінал Кубку Англії
#Лестер, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Михайло Мудрик повернувся у стартовий склад Челсі та допоміг команді вийти у 1/2 фіналу Кубку Англії з футболу. 

У результативному матчі чвертьфіналу Кубку лондоський клуб був сильнішим за Лестер - 4:2.

Хоча "лиси" по ходу зустрічі зуміли відкіитати два голи та зрівняти рахунок, але перемогу відсвяткували "сині", забивши двічі у компенсований час.

Кубок Англії з футболу

1/4 фіналу

17 березня 

Челсі - Лестер - 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 13' Кукурелья, 2:0 - 45+1' Палмер, 2:1 - Дісасі (автогол), 2:2 - 62' Мавідіді, 3:2  - 90'+2' Чуквуемека, 4:2 - 90+8' Мадуеке.

Нагадаємо, сьогодні в іншому матчі чвертьфіналу Кубку зіграє Манчестер Юнайтед проти Ліверпуля. Початок гри запланований на 17:30.

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