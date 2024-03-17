Мудрик допоміг Челсі вийти у півфінал Кубку Англії

Українець результативними діями не відзначився

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Михайло Мудрик повернувся у стартовий склад Челсі та допоміг команді вийти у 1/2 фіналу Кубку Англії з футболу.

У результативному матчі чвертьфіналу Кубку лондоський клуб був сильнішим за Лестер - 4:2.

Хоча "лиси" по ходу зустрічі зуміли відкіитати два голи та зрівняти рахунок, але перемогу відсвяткували "сині", забивши двічі у компенсований час.

Кубок Англії з футболу

1/4 фіналу

17 березня

Челсі - Лестер - 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 13' Кукурелья, 2:0 - 45+1' Палмер, 2:1 - Дісасі (автогол), 2:2 - 62' Мавідіді, 3:2 - 90'+2' Чуквуемека, 4:2 - 90+8' Мадуеке.

Нагадаємо, сьогодні в іншому матчі чвертьфіналу Кубку зіграє Манчестер Юнайтед проти Ліверпуля. Початок гри запланований на 17:30.