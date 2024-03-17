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Манчестер Юнайтед на останніх секундах вирвав перемогу над Ліверпулем на шляху до півфіналу Кубку Англії

Сьогодні 20:20 79 0
Манчестер Юнайтед на останніх секундах вирвав перемогу над Ліверпулем на шляху до півфіналу Кубку Англії
#Кубок Англії, #Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед вирвав перемогу над Ліверпулем у матчі 1/4 фіналу Кубку Англії.

Основний час завершився з рахунком 2:2, однак підопічні Еріка тен Гага зуміли забити переможний гол на 120+1-й хвилині поєдинку.

Кубок Англії з футболу
1/4 фіналу, 17 березня

Манчестер Юнайтед - Ліверпуль 4:2 (2:2 основний час)

Голи: 1:0 - 10 Мактоміней, 1:1 - 44 Мак Аллістер, 1:2 - 45+2 Салах, 2:2 - 87 Антоні, 2:3 - 105 Елліотт, 3:3 - 112 Рашфорд, 4:3 - 120+1 Діалло

Окрім МЮ, до півфіналу Кубку Англії вийшов Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, Манчестер Сіті та сенсаційний Ковентрі, який обіграв Вулвергемптон.

Пари 1/2 фіналу, який відбудеться 20 та 21 квітня, визначаться пізніше.

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