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Зоря та Шахтар визначилися зі стартовими складами на матч УПЛ

Сьогодні 14:27 91 0
Зоря та Шахтар визначилися зі стартовими складами на матч УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Зоря зустрінеться з Шахтарем у матчі перенесеного 10 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу. Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Стартові склади

Зоря: Сапутін, Джордан, Батагов, Вантух, Бутко (к), Башич, Яцик, Антюх, Горбач, Кирюханцев, Герреро

Шахтар: Різник, Бондар, Криськів, Швед, Судаков, Сікан, Азаров, Бондаренко, Матвієнко, Конопля, Кевін

Гра розпочнеться о 15:30 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на UPL.TV.

Раніше стала відома кадрова ситуація в луганців напередодні гри з "гірниками".

Напередодні Олександрія та Оболонь розписали бойову нічию, також Динамо впевнено обіграло Минай.

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