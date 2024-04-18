Зоря та Шахтар визначилися зі стартовими складами на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Зоря зустрінеться з Шахтарем у матчі перенесеного 10 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу. Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Стартові склади
Зоря: Сапутін, Джордан, Батагов, Вантух, Бутко (к), Башич, Яцик, Антюх, Горбач, Кирюханцев, Герреро
Шахтар: Різник, Бондар, Криськів, Швед, Судаков, Сікан, Азаров, Бондаренко, Матвієнко, Конопля, Кевін
Гра розпочнеться о 15:30 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на UPL.TV.
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