Зоря та Шахтар визначилися зі стартовими складами на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Зоря зустрінеться з Шахтарем у матчі перенесеного 10 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу. Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Стартові склади

Зоря: Сапутін, Джордан, Батагов, Вантух, Бутко (к), Башич, Яцик, Антюх, Горбач, Кирюханцев, Герреро

Шахтар: Різник, Бондар, Криськів, Швед, Судаков, Сікан, Азаров, Бондаренко, Матвієнко, Конопля, Кевін

Гра розпочнеться о 15:30 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на UPL.TV.

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