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Стала відома кадрова ситуація в Зорі перед перенесеним матчем УПЛ проти Шахтаря

Сьогодні 12:30 108 0
Стала відома кадрова ситуація в Зорі перед перенесеним матчем УПЛ проти Шахтаря
#Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #В’ячеслав Чурко, #Едуардо Герреро

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 10 туру Української Прем'єр-ліги Зоря — Шахтар не зіграє вінгер луганців В'ячеслав Чурко.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що у футболіста діагностовано невеликий набряк. Натомість від травми відновився нападник команди Едуардо Герреро.

Поєдинок розпочнеться о 15:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Youtube-каналі FootballHub.

Нагадаємо, у межах 24 туру УПЛ "гірники" в меншості мінімально перемогли полтавську Ворсклу, а луганці здолали одеський Чорноморець.

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