Стала відома кадрова ситуація в Зорі перед перенесеним матчем УПЛ проти Шахтаря

Джерело - Чемпіон.
У перенесеному матчі 10 туру Української Прем'єр-ліги Зоря — Шахтар не зіграє вінгер луганців В'ячеслав Чурко.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Зазначається, що у футболіста діагностовано невеликий набряк. Натомість від травми відновився нападник команди Едуардо Герреро.
Поєдинок розпочнеться о 15:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Youtube-каналі FootballHub.
Нагадаємо, у межах 24 туру УПЛ "гірники" в меншості мінімально перемогли полтавську Ворсклу, а луганці здолали одеський Чорноморець.