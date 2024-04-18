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Гвоздик сподівається, що Бенавідес і надалі буде зловживати алкоголем

Сьогодні 11:57 83 0
Гвоздик сподівається, що Бенавідес і надалі буде зловживати алкоголем
#Олександр Гвоздик, #Давид Бенавідес

Джерело - Boxing Scene.

Український боксер напівважкої ваги Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) вбачає вигоду в тому, що його майбутній суперник Давид Бенавідес (28-0, 24 КО) дозволяє собі вживати алкоголь. 

Про це ексчемпіон світу розповів в інтерв’ю Boxing Scene. 

"Я чекатиму на його найкращу версію. Так, ми бачили його п'яним на публіці, але до бою ще більше двох місяців.  Напевно, він ще навіть не розпочав тренувальний табір. Якщо у нього є час розважитися і відпочити, то чому б і ні?

Іноді люди випивають, це не заборонено. Це його справа, але, можливо, його фанати не хочуть бачити його таким. Хоча мені байдуже. Якщо він продовжуватиме пити і не тренуватиметься, то чудово. Мені буде легше", — сказав Гвоздик. 

Нагадаємо, поєдинок між Олександром та Давидом офіційно призначений на 22 червня. Нещодавно Гвоздик заявив, що росіянин Дмитро Бівол — переоцінений боксер, і його зможе перемогти інший представник терористичної країни. 

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