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07.04.2024 07:40 1123

Гвоздик: Бівол переоцінений, Бетербієв його переможе

Сьогодні 10:15 150 0
Гвоздик: Бівол переоцінений, Бетербієв його переможе
#Бетербієв, #Бівол, #Олександр Гвоздик

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) прокоментував майбутній бій Артура Бетербієва та Дмитра Бівола.

Український боксер поділився думками про поєдинок двох представників країни-терористки в інтерв'ю Boxing Scene.

"50/50, але якби я ставив гроші, то поставив би їх на Бетербієва.

Останні два-три роки аматорської кар'єри він бився з крузервейтами, він від природи набагато більший за Бівола, який, як я чув, не такий вже й важкий.

Це зіграє свою роль, тому що Бетербієв буде більшим, сильнішим та важчим. Бівол – чудовий боєць, але, на мою особисту думку, його переоцінюють.

Він хороший, але люди думають, що він непереможний. Я так не думаю. Не думаю, що й Бетербієв так думає. Це буде дуже важкий бій для Бівола.

Бетербієв просто нокаутує людей, саме так він виграє бої. У бою зі мною, з Ентоні Ярдом він поступався, а потім просто зробив свою роботу. Думаю, те ж саме в підсумку станеться і з Біволом", — сказав Гвоздик.

Нагадаємо, що наступний бій українець проведе проти тимчасового володаря пояса WBC у другій середній вазі Давіда Бенавідеса (28-0, 24 КО). Поєдинок відбудеться 22 червня.

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