Гвоздик: Бівол переоцінений, Бетербієв його переможе

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) прокоментував майбутній бій Артура Бетербієва та Дмитра Бівола.

Український боксер поділився думками про поєдинок двох представників країни-терористки в інтерв'ю Boxing Scene.

"50/50, але якби я ставив гроші, то поставив би їх на Бетербієва.

Останні два-три роки аматорської кар'єри він бився з крузервейтами, він від природи набагато більший за Бівола, який, як я чув, не такий вже й важкий.

Це зіграє свою роль, тому що Бетербієв буде більшим, сильнішим та важчим. Бівол – чудовий боєць, але, на мою особисту думку, його переоцінюють.

Він хороший, але люди думають, що він непереможний. Я так не думаю. Не думаю, що й Бетербієв так думає. Це буде дуже важкий бій для Бівола.

Бетербієв просто нокаутує людей, саме так він виграє бої. У бою зі мною, з Ентоні Ярдом він поступався, а потім просто зробив свою роботу. Думаю, те ж саме в підсумку станеться і з Біволом", — сказав Гвоздик.