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Кабаєв — про важкий другий тайм проти Миная: Питання в психології

Сьогодні 11:48 108 0
Кабаєв — про важкий другий тайм проти Миная: Питання в психології
ФК Динамо
#Кабаєв, #Минай, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

Півзахисник київського Динамо Владислав Кабаєв розповів, що складнощі у другому таймі перенесеного матчу 16 туру Української Прем'єр-ліги проти Миная спричинені підсвідомою розслабленістю.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Питання в психології. Коли гра в першому таймі вдається, багато моментів ти не реалізував, ти виходиш на другий тайм і як би ти не хотів, це тебе трохи розслабляє. Хоча ми з тренером обговорювали це, що треба забивати, скільки є можливостей. 

Але така перевага розслабляє, і коли ти виходиш після перерви й одразу пропускаєш – це б’є по психології, були вже такі матчі. Ти починаєш нервувати. У суперника один-два моменти, й одразу небезпека. Словом, тяжкувато давався другий тайм. Але нічого, головне – перемога. За будь-яку перемогу дають три очки, тож ми раді цій перемозі та крокуємо далі. 

Боротьба за чемпіонство триває. Нічого не змінилося. Ми рухаємось крок за кроком. Наступна гра з Поліссям обіцяє бути дуже цікавою. Тож запрошуємо вболівальників. Рухаємось вперед, у нас є мета, до якої ми йдемо", — сказав футболіст.

Столичний клуб переміг закарпатців і скоротив відставання від Шахтаря до 1 бала. Наразі "гірники" з 52 очками очолюють турнірну таблицю чемпіонату України.

Поєдинок Минай – Динамо мав відбутися ще 3 грудня минулого року в Закарпатті. Команди вийшли на поле, але вже на другій хвилині пролунав сигнал повітряної тривоги, тому його не дограли.

Нагадаємо, напередодні наставник киян Олександр Шовковський став найкращим тренером 24 туру УПЛ, а найкращим гравцем визнали півзахисника Динамо Володимира Бражка.

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