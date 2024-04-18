Кабаєв — про важкий другий тайм проти Миная: Питання в психології

Півзахисник київського Динамо Владислав Кабаєв розповів, що складнощі у другому таймі перенесеного матчу 16 туру Української Прем'єр-ліги проти Миная спричинені підсвідомою розслабленістю.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Питання в психології. Коли гра в першому таймі вдається, багато моментів ти не реалізував, ти виходиш на другий тайм і як би ти не хотів, це тебе трохи розслабляє. Хоча ми з тренером обговорювали це, що треба забивати, скільки є можливостей.

Але така перевага розслабляє, і коли ти виходиш після перерви й одразу пропускаєш – це б’є по психології, були вже такі матчі. Ти починаєш нервувати. У суперника один-два моменти, й одразу небезпека. Словом, тяжкувато давався другий тайм. Але нічого, головне – перемога. За будь-яку перемогу дають три очки, тож ми раді цій перемозі та крокуємо далі.

Боротьба за чемпіонство триває. Нічого не змінилося. Ми рухаємось крок за кроком. Наступна гра з Поліссям обіцяє бути дуже цікавою. Тож запрошуємо вболівальників. Рухаємось вперед, у нас є мета, до якої ми йдемо", — сказав футболіст.