Стало відомо, хто найкращий тренер 24-го туру УПЛ

Обидві нагороди від ліги дісталися динамівцям.

Джерело - Чемпіон.

Журналісти та вболівальники обрали колишнього воротаря Динамо та діючого наставника клубу Олександра Шовковського найкращим тренером 24-го туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24.

Найкращим гравцем також став динамівець – півзахисник національної збірної України та Динамо Володимир Бражко.

Шовковський набрав 70% голосів уболівальників в Instagram і 55% – у Google Form.

Випередив таких конкурентів: Юрій Коваль (Зоря), Віктор Скрипник (Металіст 1925) та Віталій Пономарьов (Рух).

Нагадаємо, кияни завдяки голу Бражка в меншості здолало Олександрію.

Раніше ми повідомляли, що 17 квітня "синьо-білі" зіграють із Минаєм, а Олександрія – з Оболонню у перенесених матчах чемпіонату України.