Анчелотті: Манчестер Сіті — клуб джентльменів

Джерело - Managing Madrid.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті розповів, що Манчестер Сіті є клубом джентльменів.

Його цитує Managing Madrid.

"Гвардіола привітав нас із проходом до півфіналу і побажав удачі. Він — джентльмен. І Манчестер Сіті — клуб джентльменів", — сказав наставник.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "містян" завершився перемогою королівського клубу у серії післяматчевих пенальті. Українець Андрій Лунін потягнув два удара з п'яти і вивів свою команду у півфінал, де на них чекатиме Баварія, яка перемогла Арсенал.

Напередодні визначилась інша пара півфіналістів. Французький ПСЖ зустрінеться з дортмундською Боруссією. Парижани в чвертьфіналі в більшості розгромили іспанську Барселону, а "чорно-жовті" в суперматчі подужали мадридський Атлетико.