Бенфіка зіграє проти Марселя, Рома прийме Мілан: розклад матчів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
У четвер, 18 квітня, відбудуться 4 матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/2024. Зокрема, португальська Бенфіка, за яку виступає українець Анатолій Трубін, спробує втримати перевагу у виїзному поєдинку проти французького Марселя.
Розклад матчів-відповідей 1/4 фіналу
- 22:00. Рома - Мілан (1:0)
- 22:00. Марсель - Бенфіка (1:2)
- 22:00. Вест Гем - Баєр (0:2)
- 22:00. Аталанта - Ліверпуль (3:0)
*Указаний час - київський
Півфінальні поєдинки відбудуться 2 та 9 травня. Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).
Нагадаємо, у четвер паралельно будуть зіграні ще 4 чвертьфінальні матчі Ліги конференцій.