Бенфіка зіграє проти Марселя, Рома прийме Мілан: розклад матчів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 18 квітня, відбудуться 4 матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/2024. Зокрема, португальська Бенфіка, за яку виступає українець Анатолій Трубін, спробує втримати перевагу у виїзному поєдинку проти французького Марселя.

Розклад матчів-відповідей 1/4 фіналу

22:00 . Рома - Мілан ( 1:0 )

Рома - Мілан ( ) 22:00 . Марсель - Бенфіка ( 1:2 )

Марсель - Бенфіка ( ) 22:00 . Вест Гем - Баєр ( 0:2 )

Вест Гем - Баєр ( ) 22:00. Аталанта - Ліверпуль (3:0)

*Указаний час - київський

Півфінальні поєдинки відбудуться 2 та 9 травня. Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).

Нагадаємо, у четвер паралельно будуть зіграні ще 4 чвертьфінальні матчі Ліги конференцій.