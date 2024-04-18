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Бенфіка зіграє проти Марселя, Рома прийме Мілан: розклад матчів Ліги Європи

Сьогодні 07:05 150 0
Бенфіка зіграє проти Марселя, Рома прийме Мілан: розклад матчів Ліги Європи
#Аталанта, #Бенфіка, #Вест Гем, #Ліверпуль, #Марсель, #Мілан, #Рома, #Анатолій Трубін, #Ліга Європи-2023/24, #Баєр Леверкузен

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 18 квітня, відбудуться 4 матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/2024. Зокрема, португальська Бенфіка, за яку виступає українець Анатолій Трубін, спробує втримати перевагу у виїзному поєдинку проти французького Марселя.

Розклад матчів-відповідей 1/4 фіналу

  • 22:00. Рома - Мілан (1:0)
  • 22:00. Марсель - Бенфіка (1:2)
  • 22:00. Вест Гем - Баєр (0:2)
  • 22:00. Аталанта - Ліверпуль (3:0)

*Указаний час - київський

Півфінальні поєдинки відбудуться 2 та 9 травня. Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).

Нагадаємо, у четвер паралельно будуть зіграні ще 4 чвертьфінальні матчі Ліги конференцій.

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