Астон Вілла завітає до Лілля, ПАОК прийме Брюгге: розклад матчів Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 18 квітня, відбудуться 4 вирішальні матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/2024. Зокрема, англійська Астон Вілла зіграє з французьким Ліллем, який тренує Паулу Фонсека, а бельгійський Брюгге прийме грецький ПАОК.

Розклад матчів-відповідей 1/4 фіналу

19:45 . Лілль - Астон Вілла ( 1:2 )

Лілль - Астон Вілла ( ) 19:45 . Фіорентина - Вікторія Пльзень ( 0:0 )

Фіорентина - Вікторія Пльзень ( ) 22:00 . Фенербахче - Олімпіакос ( 2:3 )

Фенербахче - Олімпіакос ( ) 22:00. ПАОК - Брюгге (0:1)

*Указаний час - київський

Півфінальні поєдинки відбудуться 2 та 9 травня. Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).

Нагадаємо, паралельно будуть зіграні ще 4 матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи.