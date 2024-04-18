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Астон Вілла завітає до Лілля, ПАОК прийме Брюгге: розклад матчів Ліги конференцій

Сьогодні 07:40 95 0
Астон Вілла завітає до Лілля, ПАОК прийме Брюгге: розклад матчів Ліги конференцій
#Астон Вілла, #Брюгге, #Вікторія, #Лілль, #Олімпіакос, #ПАОК, #Фенербахче, #Фіорентина, #Ліга конференцій-2023/24

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 18 квітня, відбудуться 4 вирішальні матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/2024. Зокрема, англійська Астон Вілла зіграє з французьким Ліллем, який тренує Паулу Фонсека, а бельгійський Брюгге прийме грецький ПАОК.

Розклад матчів-відповідей 1/4 фіналу

  • 19:45. Лілль - Астон Вілла (1:2)
  • 19:45. Фіорентина - Вікторія Пльзень (0:0)
  • 22:00. Фенербахче - Олімпіакос (2:3)
  • 22:00. ПАОК - Брюгге (0:1)

*Указаний час - київський

Півфінальні поєдинки відбудуться 2 та 9 травня. Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).

Нагадаємо, паралельно будуть зіграні ще 4 матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи.

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