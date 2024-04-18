Астон Вілла завітає до Лілля, ПАОК прийме Брюгге: розклад матчів Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
У четвер, 18 квітня, відбудуться 4 вирішальні матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/2024. Зокрема, англійська Астон Вілла зіграє з французьким Ліллем, який тренує Паулу Фонсека, а бельгійський Брюгге прийме грецький ПАОК.
Розклад матчів-відповідей 1/4 фіналу
- 19:45. Лілль - Астон Вілла (1:2)
- 19:45. Фіорентина - Вікторія Пльзень (0:0)
- 22:00. Фенербахче - Олімпіакос (2:3)
- 22:00. ПАОК - Брюгге (0:1)
*Указаний час - київський
Півфінальні поєдинки відбудуться 2 та 9 травня. Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).
Нагадаємо, паралельно будуть зіграні ще 4 матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи.