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Хаві-тренер зрівнявся за кількістю червоних карток з Хаві-гравцем

Сьогодні 23:33 43 0
Хаві-тренер зрівнявся за кількістю червоних карток з Хаві-гравцем
#Барселона, #Хаві Ернандес

Джерело - Daily Sports.

Хаві Ернандес протягом своєї тренерської кар’єри отримав стільки ж червоних карток, як і протягом ігрової. 

Відповідну статистику наводить Daily Sports. 

Як наставник іспанець отримав три червоні картки — одну в катарському Аль-Садді та дві в Барселоні. Третім стало вилучення, яке сталося у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Нагадаємо, Хаві був видалений з технічної зони за те, що ногою вдарив рекламний банер. 

Стільки ж червоних карток легендарний півзахисник Барселони отримав і за час своєї ігрової кар’єри, яка налічує 928 матчів. 

Після вильоту каталонців з Ліги чемпіонів з’явилася інформація, що Хаві може бути звільнений вже найближчим часом. Після гри 44-річний наставник заявив, що робота всього сезону закінчується рішенням арбітра. 

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