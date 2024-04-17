Хаві-тренер зрівнявся за кількістю червоних карток з Хаві-гравцем

Джерело - Daily Sports.

Хаві Ернандес протягом своєї тренерської кар’єри отримав стільки ж червоних карток, як і протягом ігрової.

Відповідну статистику наводить Daily Sports.

Як наставник іспанець отримав три червоні картки — одну в катарському Аль-Садді та дві в Барселоні. Третім стало вилучення, яке сталося у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Нагадаємо, Хаві був видалений з технічної зони за те, що ногою вдарив рекламний банер.

Стільки ж червоних карток легендарний півзахисник Барселони отримав і за час своєї ігрової кар’єри, яка налічує 928 матчів.

Після вильоту каталонців з Ліги чемпіонів з’явилася інформація, що Хаві може бути звільнений вже найближчим часом. Після гри 44-річний наставник заявив, що робота всього сезону закінчується рішенням арбітра.