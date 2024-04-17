Хаві: Прикро, що робота всього сезону закінчується рішенням арбітра

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес розповів, що вилучення суттєво повпливало на хід матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Його слова передає Marca.

"Ми всі дуже засмучені, злі. Червона картка — це вже занадто. Прикро, що робота всього сезону закінчується рішенням арбітра. Хотілося б зіграти у рівних складах. Вилучення було зайвим.

У нас були хороші шанси на вихід у півфінал, але у меншості зробити це дуже важко. Відколи я тут, все йде проти нас. Нам не щастить з суддівством. Все йде не так, як потрібно", — сказав наставник.