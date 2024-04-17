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Хаві: Прикро, що робота всього сезону закінчується рішенням арбітра

Сьогодні 09:31 78 0
Хаві: Прикро, що робота всього сезону закінчується рішенням арбітра
#Барселона, #ПСЖ, #Хаві Ернандес, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Marca.

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес розповів, що вилучення суттєво повпливало на хід матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Його слова передає Marca.

"Ми всі дуже засмучені, злі. Червона картка — це вже занадто. Прикро, що робота всього сезону закінчується рішенням арбітра. Хотілося б зіграти у рівних складах. Вилучення було зайвим.

У нас були хороші шанси на вихід у півфінал, але у меншості зробити це дуже важко. Відколи я тут, все йде проти нас. Нам не щастить з суддівством. Все йде не так, як потрібно", — сказав наставник.

Нагадаємо, поєдинок завершився розгромною поразкою підопічних Хаві. В паралельній зустрічі Боруссія Дортмунд у шаленому матчі здолала мадридський Атлетико. Таким чином ПСЖ у півфіналі зіграє проти німецької команди.

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