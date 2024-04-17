Барселона може звільнити Хаві найближчим часом

Джерело - Fichajes.

Керівництво Барселони може звільнити головного тренера команди Хаві Ернандеса у разі поразки в матчі 32 туру Ла Ліги проти мадридського Реала.

Про це повідомляє Fichajes.

Зазначається, що на таке рішення повпливав виліт каталонського клубу з 1/4 фіналу Ліги чемпіонів після розгромної поразки у домашньому поєдинку проти ПСЖ.

У разі відставки Хаві, команду очолить Рафаель Маркес, який наразі тренує резервний клуб іспанського гранду Барселону Атлетик. Матч Реал – Барселона відбудеться у неділю, 21 квітня. Початок – о 22:00

Нагадаємо, чвертьфінальний поєдинок ЛЧ завершився розгромною поразкою підопічних Хаві. В паралельній зустрічі Боруссія Дортмунд у шаленому матчі здолала мадридський Атлетико.