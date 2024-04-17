Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Арсенала Арсен Венгер вважає, що в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "канонірами" та Баварією команди мають шанси 50 на 50.

Про це колишній французький наставник розповів на передматчевому шоу beIN SPORTS.

Зазначимо, що перший матч, який відбувся в Лондоні, завершився з рахунком 2:2.

"Гра Арсенал проти Баварії — це матч 50 на 50. Баварія нещодавно була вразливою вдома в Бундеслізі, вона програла Боруссії Дортмунд у дуже важливій грі, тому вони не будуть впевнені на 100 відсотків. Я все ще думаю, що Арсенал може просто проскочити Баварію. Я кажу ці слова у комбінації мого розуму та серця", — сказав Венгер.

"Arsenal might just glide through!"



Arsène Wenger is using his head and heart when predicting the FC Bayern vs Arsenal tomorrow! #beINUCL #UCL #FCBAFC #AFC pic.twitter.com/uDzxgYvYEe — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 16, 2024

Нагадаємо, що правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож нічия з усяким рахунком у будь-якому з матчів переведе гру в додатковий час.

Переможці окреслених чвертьфінальних пар зійдуться між собою в 1/2 фіналу — 1 та 8 травня.

Напередодні, після матчів-відповідей у протистояннях Барселона — ПСЖ і Боруссія — Атлетико, визначилась перша півфінальна пара ЛЧ.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.