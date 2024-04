Колишній тренер Арсенала Арсен Венгер вважає, що в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "канонірами" та Баварією команди мають шанси 50 на 50.

Про це колишній французький наставник розповів на передматчевому шоу beIN SPORTS.

Зазначимо, що перший матч, який відбувся в Лондоні, завершився з рахунком 2:2.

"Arsenal might just glide through!"



