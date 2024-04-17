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Ярмоленко та Буяльський — у старті Динамо на матч з Минаєм

Сьогодні 14:36 163 0
Ярмоленко та Буяльський — у старті Динамо на матч з Минаєм
#Динамо Київ, #Минай

Джерело - Чемпіон.

Динамо зіграє з Минаєм у матчі перенесеного 16 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу.  Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Стартові склади

Минай: Бандура, Нємчанінов, Скиба, Дмитрук, Вітенчук, Петько, Кораблін, Демиденко, Попов, Вакула, Кисіль

Запасні: Кемкін, Вашкеба, Тищук, Устименко, Семотюк, Гунічев, Ременяк, Піддубний, Росул, Корнійчук, Матюшенко

Динамо: Бущан, Дубінчак, Дячук, Попов, Тимчик, Андрієвський, Кабаєв, Буяльський, Волошин, Ярмоленко, Ванат

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Біловар, Караваєв, Шепелєв, Шапаренко, Діалло, Царенко, Беніто, Супряга, Пономаренко

Гра розпочнеться о 15:30 за київським часом на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Дивитися поєдинок можна на UPL.TV. 

Нагадаємо, поєдинок Минай – Динамо мав відбутися ще 3 грудня минулого року в Закарпатті. Команди вийшли на поле, але вже на другій хвилині пролунав сигнал повітряної тривоги, тому його не дограли.

Напередодні Шахтар у меншості переграв Ворсклу, Зоря мінімально здолала Чорноморець, а Полісся вирвало перемогу над Колосом.

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