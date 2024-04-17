Динамо зіграє з Минаєм, а Олександрія – з Оболонню у перенесених матчах УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбудуться дві перенесені гри Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24.

Динамо у столиці прийматиме Минай у межах 16 туру.

А Олександрія вдома зіграє з Оболонню – 15 тур.

Поєдинок Минай – Динамо мав відбутися ще 3 грудня минулого року в Закарпатті. Команди вийшли на поле, але вже на другій хвилині пролунав сигнал повітряної тривоги, тому його не дограли.

Розклад матчів на 17 квітня

15:30*. Минай – Динамо

18:00. Олександрія – Оболонь

*Початок зустрічей – за київським часом

Нагадаємо, нещодавно Динамо в меншості здолало Олександрію, Минай у матчі з двома вилученнями зіграв внічию з Оболонню.