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Динамо зіграє з Минаєм, а Олександрія – з Оболонню у перенесених матчах УПЛ

Сьогодні 07:10 44 0
Динамо зіграє з Минаєм, а Олександрія – з Оболонню у перенесених матчах УПЛ
#Минай, #Оболонь, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Відбудуться дві перенесені гри Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24.

Динамо у столиці прийматиме Минай у межах 16 туру.

А Олександрія вдома зіграє з Оболонню – 15 тур.

Поєдинок Минай – Динамо мав відбутися ще 3 грудня минулого року в Закарпатті. Команди вийшли на поле, але вже на другій хвилині пролунав сигнал повітряної тривоги, тому його не дограли.

Розклад матчів на 17 квітня

  • 15:30*. Минай – Динамо
  • 18:00. Олександрія – Оболонь

*Початок зустрічей – за київським часом

Нагадаємо, нещодавно Динамо в меншості здолало Олександрію, Минай у матчі з двома вилученнями зіграв внічию з Оболонню.

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