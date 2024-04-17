Мбаппе розповів, чи залишиться він у ПСЖ у разі перемоги в ЛЧ

Джерело - Фабріціо Романо.

Зірковий футболіст ПСЖ Кіліан Мбаппе розповів, що перемога у Лізі чемпіонів ніяк не вплине на його ріщення покинути клуб.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Чи може перемога ПСЖ змінити моє рішення про майбутнє? Ні, ні, ні. Але я пишаюся тим, що ношу футболку ПСЖ, оскільки я парижанин. Я мрію виграти Лігу чемпіонів з ПСЖ, і ми спробуємо поїхати на Уемблі", — сказав футболіст.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ проти Барселони завершився розгромною перемогою французького гранду.

В паралельній зустрічі Боруссія Дортмунд у шаленому матчі здолала мадридський Атлетико. Таким чином ПСЖ у півфіналі зіграє проти німецької команди.