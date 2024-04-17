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Мбаппе розповів, чи залишиться він у ПСЖ у разі перемоги в ЛЧ

Сьогодні 11:04 141 0
Мбаппе розповів, чи залишиться він у ПСЖ у разі перемоги в ЛЧ
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Фабріціо Романо.

Зірковий футболіст ПСЖ Кіліан Мбаппе розповів, що перемога у Лізі чемпіонів ніяк не вплине на його ріщення покинути клуб.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Чи може перемога ПСЖ змінити моє рішення про майбутнє? Ні, ні, ні. Але я пишаюся тим, що ношу футболку ПСЖ, оскільки я парижанин. Я мрію виграти Лігу чемпіонів з ПСЖ, і ми спробуємо поїхати на Уемблі", — сказав футболіст.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ проти Барселони завершився розгромною перемогою французького гранду. 

В паралельній зустрічі Боруссія Дортмунд у шаленому матчі здолала мадридський Атлетико. Таким чином ПСЖ у півфіналі зіграє проти німецької команди.

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