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06.04.2024 09:54 880

Мбаппе зрівнявся з легендарним українцем за важливим показником в ЛЧ

Сьогодні 08:41 150 0
Мбаппе зрівнявся з легендарним українцем за важливим показником в ЛЧ
#Барселона, #ПСЖ, #Андрій Шевченко, #Кіліан Мбаппе, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - УЄФА.

Зірковий нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе зрівнявся з легендарним українським футболістом Андрієм Шевченком за кількістю забитих м'ячів у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

У чвертьфінальному матчі-відповіді проти Барселони француз відзначився дублем. Це його 47 та 48 голи відповідно. Таким чином він увійшов у топ-10 бомбардирів ЛЧ і ділить 9 сходинку з легендарними форвардами, які вже закінчили кар'єру — окрім українця, це ще швед Златан Ібрагімович.

На восьмому місці знаходиться Тьеррі Анрі, в нього на рахунку 50 результативних ударів. А першу сходинку посідає Кріштіану Роналду, який забив 140 м'ячів.

Нагадаємо, виїзний поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти каталонського клубу закінчився розгромною перемогою французького гранду. В паралельній зустрічі Боруссія Дортмунд у шаленому матчі здолала мадридський Атлетико. Таким чином ПСЖ у півфіналі зіграє проти німецької команди.

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