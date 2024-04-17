Мбаппе зрівнявся з легендарним українцем за важливим показником в ЛЧ

Джерело - УЄФА.

Зірковий нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе зрівнявся з легендарним українським футболістом Андрієм Шевченком за кількістю забитих м'ячів у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

У чвертьфінальному матчі-відповіді проти Барселони француз відзначився дублем. Це його 47 та 48 голи відповідно. Таким чином він увійшов у топ-10 бомбардирів ЛЧ і ділить 9 сходинку з легендарними форвардами, які вже закінчили кар'єру — окрім українця, це ще швед Златан Ібрагімович.

На восьмому місці знаходиться Тьеррі Анрі, в нього на рахунку 50 результативних ударів. А першу сходинку посідає Кріштіану Роналду, який забив 140 м'ячів.

Нагадаємо, виїзний поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти каталонського клубу закінчився розгромною перемогою французького гранду. В паралельній зустрічі Боруссія Дортмунд у шаленому матчі здолала мадридський Атлетико. Таким чином ПСЖ у півфіналі зіграє проти німецької команди.